Onda Tropical Enciende Alerta en México: ¿Hay Probabilidad de que se Forme Tormenta Arthur?

Una onda tropical se localiza actualmente en tierra, pero se desplaza al oeste y después podría convertirse en un ciclón

Cielo nublado previo a tormenta en Isla Blanca, Quintana Roo, en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCielo nublado previo a tormenta en Isla Blanca, Quintana Roo, en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Alerta en México: Onda tropical podría convertirse en la tormenta Arthur. Conoce las probabilidades y las medidas de precaución en Quintana Roo y Yucatán.

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