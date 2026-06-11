Onda Tropical Enciende Alerta en México: ¿Hay Probabilidad de que se Forme Tormenta Arthur?

Una onda tropical encendió las alertas en México ya que podría generar el primer ciclón en el océano Atlántico, de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés).

En su reporte de hoy, el organismo informó que la onda tropical se desplaza actualmente hacia el oeste a través de la Península de Yucatán.

De convertirse en un ciclón tropical, el sistema recibirá el nombre de Arthur y sería la primera tormenta de la actual temporada de huracanes en el Atlántico.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 11 de Junio 2026 con Raquel Méndez: ¿Lloverá en Inauguración del Mundial

Probabilidad de desarrollo ciclónico

Por el momento, las posibilidades de desarrollo ciclónico de este sistema son solo del 10% en 48 horas y en 10 días.

“Las condiciones son solo ligeramente favorables para su desarrollo antes de que el sistema se adentre en tierra firme por el este de México este fin de semana”, expuso el NHC.

De acuerdo con los pronósticos, la zona con potencial ciclónico se desarrollaría en la Bahía de Campeche, cerca de las costas mexicanas.

Alerta por lluvias intensas en estados

Ante este panorama, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, advirtió a la ciudadanía sobre lluvias de muy fuertes a intensas.

Recordó que la zona de baja presión asociada a la onda tropical número 6 se localiza en tierra, a 190 km al sureste de Sabancuy, Campeche, y se desplaza hacia el oeste.

Por ello pidió a la gente tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Y es que además, otros fenómenos meteorológicos como los remanentes de Cristina ocasionarán lluvias en la entidad.

“Continuarán las fuertes lluvias, con descargas eléctricas y fuertes vientos en el estado”, alertó Lezama.

Mientras que el SMN emitió un aviso por lluvias en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Por lo que llamó a extremar precauciones a la población en general y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Cierran puertos a la navegación

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de puertos debido a las condiciones meteorológicas en el Golfo de México y el Mar Caribe:

Embarcaciones menores: Quintana Roo (Puerto Juárez, Cozumel, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Mahahual, Chetumal y Xcalak)

Yucatán: El puerto de Progreso quedará cerrado a la navegación de embarcaciones menores a partir de las 14:00 horas.

Yucatán: El puerto de Telchac quedará cerrado a la navegación de embarcaciones menores a partir de las 12:00 horas de hoy.

SPB