Alerta por la Posible Primera Tormenta Tropical Arthur en el Atlántico: ¿Está Cerca de México?

Autoridades meteorológicas vigilan un sistema con probabilidad de desarrollo en el Atlántico

Cielos nublados y lluvias en Quintana Roo en septiembre 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCielos nublados y lluvias en Quintana Roo en septiembre 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Autoridades vigilan una baja presión en la Bahía de Campeche. ¿Será Arthur el primer ciclón del Atlántico 2026? Descubre más sobre este fenómeno en desarrollo.

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