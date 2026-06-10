Alerta por la Posible Primera Tormenta Tropical Arthur en el Atlántico: ¿Está Cerca de México?

Autoridades meteorológicas alertaron sobre la posible formación de un sistema de baja presión que podría convertirse en el primer ciclón tropical del océano Atlántico, el cual, en caso de evolucionar a tormenta, llevaría por nombre Arthur.

Hasta el momento, en la actual temporada de ciclones tropicales 2026, se han formado tres tormentas pero en el océano Pacífico: Amanda, Boris y Cristina.

Por lo que la nueva perturbación en vigilancia sería el primer fenómeno meteorológico del Atlántico: aquí te informamos dónde se encuentra y qué posibilidad tiene de convertirse en ciclón.

Para tener en cuenta

La temporada de ciclones tropicales en el Atlántico inició el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos con nombre en este litoral.

De ellos, entre 7 y 8 serían tormentas tropicales.

Entre 3 y 5 serían huracanes fuertes (categoría 1 o 2) y entre 1 y 2 serían huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5).

Zona de baja presión en el Atlántico

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Centro Nacional de Huracanes estadounidense informaron hoy, 10 de junio de 2026, que una amplia área de baja presión podría formarse esta semana.

El área en vigilancia está cerca de México, en la Bahía de Campeche, indicaron.

Hasta el momento, tiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

“El sistema tiene una baja probabilidad (10%) de formación antes de que se desplace hacia el interior sobre el este de México durante el fin de semana”, explicó en NCH.

⚠️Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano #Atlántico. Para más información consulte el gráfico 👇 pic.twitter.com/os16bw0FbZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Nombres de los ciclones en el Atlántico

Según información de la Secretaría de Marina, los ciclones tropicales se nombran desde 1953. Un fenómeno meteorológico recibe nombre desde que se convierte en tormenta tropical y hasta la categoría de huracán, en acuerdo a un sistema establecido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Estos son los nombres para el Atlántico:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally



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