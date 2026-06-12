Hombre Resulta con Herida de Bala en el Rostro tras Ataque Armado en Hermosillo, Sonora

Con una herida de bala en el rostro terminó un hombre que fue atacado por un sujeto armado durante la noche del jueves, en la colonia Álvaro Obregón, al norte de Hermosillo.



La víctima, identificada como Emmanuel, fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja luego de que se reportara la agresión alrededor de las 22:22 horas, en la calle República de Honduras, entre Chilpancingo y República de El Salvador.



De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el responsable descendió de un vehículo blanco en el que viajaban varias personas y abrió fuego contra el afectado, para después retirarse del sitio.

El hombre reconoció ser consumidor de drogas

Tras recibir el impacto en la región maxilofacial del rostro, Emmanuel fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital, para recibir atención médica especializada.



Ante las autoridades, manifestó que no tiene problemas con alguna persona, aunque reconoció ser consumidor de drogas, por lo que la investigación quedó en manos de la autoridad ministerial.