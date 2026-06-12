Hombre Resulta con Herida de Bala en el Rostro tras Ataque Armado en Hermosillo, Sonora

Un hombre resultó con una herida de bala en el rostro luego de presentarse un ataque armado en la colonia Álvaro Obregón, al norte de Hermosillo, Sonora.

Hombre Resulta con Herida de Bala en el Rostro tras Ataque Armado en Hermosillo, SonoraFoto: N+

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Ataque armado en Hermosillo: Emmanuel, herido de bala en el rostro, fue auxiliado por la Cruz Roja. El agresor huyó en un vehículo blanco.

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