Aseguran 20 Kilogramos de Presunta Droga en Mochila Abandonada en Hermosillo

Un cargamento de aproximadamente 20 kilogramos de presunta marihuana fue asegurado por autoridades municipales luego de ser encontrado dentro de una mochila abandonada en la colonia Rinconada de la Cruz.



El hallazgo ocurrió alrededor de las 19:30 horas del jueves, cuando agentes de la Policía Municipal realizaban recorridos preventivos por el sector ubicado en las calles Oviachic y Jorge Valencia Juillerat.

En la mochila fueron localizados alrededor de 20 kilogramos de presunta marihuana

De acuerdo con el informe oficial, los elementos observaron un bulto sospechoso en la vía pública y procedieron a inspeccionarlo. Al abrir la mochila localizaron varios paquetes que contenían una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.



La sustancia asegurada, con un peso total de 20 kilogramos, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible destino.