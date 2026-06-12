Aseguran 20 Kilogramos de Presunta Droga en Mochila Abandonada en Hermosillo

Dentro de una mochila abandonada en la vía pública, fueron localizados y asegurados alrededor de 20 kilogramos de presunta droga en la colonia Rinconada de la Cruz de Hermosillo.

Aseguran 20 Kilogramos de Presunta Droga en Mochila Abandonada en HermosilloFoto: Archivo N+

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Una mochila abandonada en Hermosillo contenía 20 kg de presunta marihuana. La Fiscalía General ya está investigando el caso.

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