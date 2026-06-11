Joven con Orden de Aprehensión por Presunto Homicidio es Detenido en Hermosillo, Sonora

Un joven que contaba con una orden de aprehensión por el presunto delito de homicidio doloso fue detenido al mediodía del miércoles cuando deambulaba en las inmediaciones del Parque Madero y la Plaza de El Mundito.



Los hechos se registraron a las 12:30 del mediodía cuando elementos de la Policía Preventiva Municipal realizaban recorridos de vigilancia por el sector del centro comercial de Hermosillo.



Al llegar al cruce de la calle Jesús García y avenida Morelia, frente al Parque Madero y la Plaza de El Mundito, se percataron de que un hombre presentó actitud sospechosa y evasiva al ver la patrulla, por lo que de inmediato lo abordaron.

El detenido contaba con seis envoltorios de droga

Luego de interrogar a quien se identificó como Raúl Fernado “N”, de 28 años de edad, le realizaron una revisión corporal en donde le encontraron seis envoltorios que contenían un polvo blanco y granulado con las características de la droga sintética cristal.



El hombre quedó detenido para su investigación por delitos contra la salud, sin embargo, al verificar sus datos personales resultó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.