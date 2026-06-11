Joven con Orden de Aprehensión por Presunto Homicidio es Detenido en Hermosillo, Sonora

Un joven que contaba con orden de aprehensión por presunto homicidio doloso fue detenido en inmediaciones del Parque Madero en el Centro de Hermosillo, Sonora.

Joven con Orden de Aprehensión por Presunto Homicidio es Detenido en Hermosillo, SonoraFoto: Archivo N+

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Detienen a joven con orden de aprehensión por homicidio en Hermosillo. Además, portaba droga al momento de su captura. Conoce más sobre este caso.

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