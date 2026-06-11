Hombre es Lesionado a Balazos en la Colonia 4 de Marzo en Hermosillo, Sonora

Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego luego de ser víctima de una agresión armada registrada la tarde de este miércoles en calles de la colonia 4 de Marzo, al norponiente de Hermosillo.

La víctima fue identificada como Luis Alberto, de aproximadamente 30 años de edad, quien tras ser atacado a balazos logró desplazarse hasta una gasolinera ubicada en el cruce de los bulevares Solidaridad y San Martín, donde empleados y testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Aprentemente el hombre contaba con una herida de bala a la altura del hombro

De acuerdo con testigos, el hombre presentaba una herida de bala con entrada y salida a la altura del hombro, además de múltiples raspones en diversas partes del cuerpo.

El caso fue remitido al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias de la agresión y dar con los responsables.