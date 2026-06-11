Hombre es Lesionado a Balazos en la Colonia 4 de Marzo en Hermosillo, Sonora

Luego de registrarse una agresión armada, un hombre resultó lesionado a balazos en la colonia 4 de Marzo al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Hombre es Lesionado a Balazos en la Colonia 4 de Marzo en Hermosillo, SonoraFoto: Archivo N+

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Hombre herido en Hermosillo tras ataque armado. Luis Alberto, de 30 años, fue trasladado al hospital. Las autoridades investigan para encontrar a los responsables.

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