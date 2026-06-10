Capturan a Presunto Asesino de una Mujer en Hermosillo, Sonora

A casi dos semanas del homicidio de una mujer ocurrido dentro de un comercio del sur de Hermosillo, autoridades lograron la detención de un hombre que figura entre las principales líneas de investigación del caso.



Jesús Alfonso “N”, de 42 años de edad, fue arrestado la mañana del martes junto con Francisco Eduardo “N”, de 23 años, durante un operativo realizado en la cerrada Santanyi y Arrendario, en el fraccionamiento Mallorca.

El hombre detenido fue identificado como objetivo prioritario

De acuerdo con el informe policial, al momento de ser interceptado, Jesús Alfonso “N” arrojó una bolsa que contenía 20 dosis de una sustancia con características similares al cristal. A su acompañante le localizaron otras 20 dosis del mismo narcótico entre sus pertenencias.



Las autoridades identifican a Jesús Alfonso “N” como un objetivo prioritario debido a su presunta relación con el asesinato de Amalia, una mujer de aproximadamente 55 años de edad que fue atacada a balazos el pasado 29 de mayo.

La mujer fue asesinada dentro de un establecimiento en la colonia Altares de Hermosillo

El crimen ocurrió alrededor de las 20:15 horas en el interior de un establecimiento tipo "smoke shop", dedicado a la venta de artículos para fumar y vapeadores ubicado sobre la calle Alfonso López Riesgo, entre Emma Corella y Adolfo López Moreno, en la colonia Altares.



Tras la detención, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar la participación del principal sospechoso en los hechos.