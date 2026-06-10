Capturan a Presunto Asesino de una Mujer en Hermosillo, Sonora

El principal sospechoso del asesinato de una mujer al interior de un comercio al sur de Hermosillo, fue capturado en el Fraccionamiento Mallorca en la capital sonorense.

Capturan a Presunto Asesino de una Mujer en Hermosillo, SonoraFoto: Archivo N+

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Detienen al presunto asesino de una mujer en Hermosillo. Jesús Alfonso 'N' fue arrestado con drogas. Las investigaciones continúan.

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