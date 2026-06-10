Volcadura de Pipa Deja a Un Hombre Lesionado en Carretera Hermosillo-Guaymas en Sonora

La volcadura de una pipa que transportaba diésel provocó el derrame del combustible y dejó al chofer lesionado en la carretera Hermosillo-Guaymas en Sonora.

Volcadura de Pipa Deja a Un Hombre Lesionado en Carretera Hermosillo-Guaymas en SonoraFoto: N+

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Impactante volcadura de pipa en la carretera Hermosillo-Guaymas deja un lesionado y derrame de diésel. Autoridades investigan si el chofer se quedó dormido. Conoce más detalles.

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