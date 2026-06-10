Volcadura de Pipa Deja a Un Hombre Lesionado en Carretera Hermosillo-Guaymas en Sonora

La volcadura de una pipa de doble semirremolque cargada con diésel provocó derrame de combustible y dejó al menos una persona lesionada la mañana de este miércoles sobre la carretera federal 15, en el tramo Hermosillo-Guaymas.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 204+500, donde la unidad de carga, que circulaba de sur a norte, terminó volcada a un lado de la rúa federal. La pipa transportaba diésel en dos cisternas con capacidad máxima de 31 mil 500 litros cada una.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las cisternas sufrió una perforación tras el percance, lo que ocasionó el derrame del hidrocarburo en la zona.

Las autoridades informaron que el conductor resultó lesionado y recibió atención por parte de paramédicos que acudieron al lugar para atender la emergencia, sin estar en riesgo su vida.

El chofer se habría quedado dormido al volante

Al sitio se movilizaron elementos de la Guardia Nacional división carreteras, Cruz Roja, Bomberos de Hermosillo, personal de Protección Civil Estatal y trabajadores de Pemex, quienes realizaron labores de auxilio, control del derrame y seguridad en el área.

De manera preliminar, se indicó que una posible causa del accidente fue un presunto descuido del operador, quien podría haberse quedado dormido al volante.