Cuba Se Prepara ante Posible Agresión Militar de EUA; “No le Tememos a la Guerra”: Díaz-Canel

Estados Unidos quiere apoderarse de Cuba, asegura el presidente Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel, presidente de CubaFoto: Reuters | Archivo

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Cuba se prepara para una posible agresión militar de EUA. Díaz-Canel asegura que no temen a la guerra y que invadir la isla sería costoso para ambos países. ¿Qué implicaciones tendría para América Latina?

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