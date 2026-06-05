Cuba Se Prepara ante Posible Agresión Militar de EUA; “No le Tememos a la Guerra”: Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, afirmó que su país no le teme a la guerra y que se prepara para afrontar una posible agresión militar por parte de Estados Unidos de América (EUA).

En una entrevista que publicó hoy, 5 de junio de 2026, el periódico español elDiario.es, Díaz-Canel denunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca la "asfixia" económica, financiera y energética de Cuba, para provocar un "estallido social" y tener un "pretexto" para intervenir.

“Nosotros no le tememos a la guerra y nos preparamos para afrontar una agresión militar”, subrayó el mandatario, quien advirtió que invadir la isla costaría cientos de miles de vidas cubanas y “también le costaría al invasor grandes pérdidas humanas en todo tipo de casos”.

Apuntó que el desenlace sería "complejo" para Estados Unidos y Cuba, "pero sería también una amenaza para la estabilidad y la seguridad de América Latina y el Caribe”.

Cuba, un país de paz y diálogo

Díaz-Canel aseguró que “Cuba es un país que quiere la paz, somos un país de paz” y afirmó que “es una mentira lo que dicen los representantes del Gobierno (de Estados Unidos) de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

"Nosotros vamos a seguir defendiendo la paz, buscando el diálogo y haciendo que el diálogo permita resolver las contradicciones que tenemos en nuestras relaciones bilaterales y que nos aleje de la confrontación”.

El presidente de Cuba dijo que el diálogo con Estados Unidos puede ser “civilizado”, como el que tiene la Unión Americana con otros países que también considera adversarios; además, podría haber relaciones comerciales, culturales, académicas, deportivas, científicas, de turismo: ”Son conversaciones que hay que asumir con mucha responsabilidad, con discreción y mucha sensibilidad”.

Mencionó que el diálogo tiene que ser “sin presiones, en igualdad de condiciones, sin condicionamientos sobre cambios en nuestro sistema político y social, sin consideraciones en cuanto a nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación”.

Cuba no es Estado fallido

Miguel Díaz-Canel negó que cuba sea un Estado fallido y sobre la presión económica que ejerce Estados Unidos sobre la isla, el mandatario dijo que el bloqueo al que está sometida Cuba es "brutal, criminal, algo que no merece el pueblo cubano”.

"El cerco es tan brutal que no llega el combustible que necesitamos, pero no nos vamos a rendir".

Además, negó el argumento de que Cuba es "un Estado fallido" porque, si lo fuera, "no podría estar sobreviviendo en medio de esta situación" de crisis.

Estados Unidos quiere “apoderarse de Cuba, como han querido apoderarse de otros lugares del mundo, para sacar sus recursos, para apoderarse de ellos y no para mejorar la vida de la gente”, destacó.

Con información de EFE.

RMT