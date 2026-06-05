¿Sentiste el Temblor Hoy? Magnitud y Ubicación de Sismos en México

Te decimos la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 5 de junio de 2026

Desalojo por alerta sísmica en CDMXDesalojo por alerta sísmica en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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