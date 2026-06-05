¿Sentiste el Temblor Hoy? Magnitud y Ubicación de Sismos en México

Este viernes, 5 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

A las 11:19 horas, se registó un sismo de magnitud 4.0 a 61 km al sur de San Marcos, Guerrero, a 15 km de profundidad.

A las 8:23 horas, hubo un temblor de magnitud 4.2 a 62 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

A las 6:27 horas, se registró un sismo de magnitud preliminar 5.3 al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad. Mediante redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.

A las 5:25 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.8 a 121 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 10 km de profundidad.

A las 00:03 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 17 km al sur de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, a 114 km de profundidad.

Con información de N+.

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