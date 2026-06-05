¿Sentiste el Temblor Hoy? Magnitud y Ubicación de Sismos en México
Te decimos la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 5 de junio de 2026
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Te decimos la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 5 de junio de 2026
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Este viernes, 5 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:
A las 11:19 horas, se registó un sismo de magnitud 4.0 a 61 km al sur de San Marcos, Guerrero, a 15 km de profundidad.
A las 8:23 horas, hubo un temblor de magnitud 4.2 a 62 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.
A las 6:27 horas, se registró un sismo de magnitud preliminar 5.3 al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad. Mediante redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.
A las 5:25 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.8 a 121 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 10 km de profundidad.
A las 00:03 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 17 km al sur de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, a 114 km de profundidad.
Con información de N+.
Rar
🚨 #Sismo Preliminar: Magnitud 5.3 a 367 km al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 5, 2026
A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.@SSNMexico pic.twitter.com/eV5SZ02D8c
Preliminar: SISMO Magnitud 4.8 Loc 121 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 05/06/26 05:25:28 Lat 15.15 Lon -94.82 Pf 10 km pic.twitter.com/p4E4Wl0Gti— Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 5, 2026
SISMO Magnitud 4.0 Loc 17 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER 05/06/26 00:03:52 Lat 17.83 Lon -95.40 Pf 114 km pic.twitter.com/btJBBNztjx— Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 5, 2026