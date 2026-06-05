Se Mantendrá el Temporal de Lluvias y las Altas Temperaturas en Gran Parte del País

Las precipitaciones que azotarán la mayor parte de las regiones de México estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo; la onda de calor seguirá en el litoral del Pacífico

Predio inundado por las fuertes lluvias en Nuevo LeónPredio inundado por las fuertes lluvias en la comunidad San Antonio de los Alamitos, Mier y Noriega, en Nuevo León. Foto: Protección Civil Nuevo León

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Lluvias intensas y calor extremo en México este viernes. El SMN advierte sobre descargas eléctricas y granizo. Conoce cómo afectará a tu estado y toma precauciones.

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