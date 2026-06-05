Se Mantendrá el Temporal de Lluvias y las Altas Temperaturas en Gran Parte del País

Para este viernes 5 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que continúe un temporal de lluvias debido a una circulación ciclónica sobre el noroeste y norte de México.

Por lo tanto, se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes sobre entidades del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales intensas en 7 entidades del país.

Las zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico continuarán organizándose frente a las costas del Pacífico sur mexicano y reforzarán el potencial de lluvias en el sur y sureste del territorio nacional.

Finalmente, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana y prevalecerá la onda de calor en 10 estados del norte y del litoral del Pacífico.

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (norte y sur), Michoacán (oeste y centro), Guerrero (norte y centro), Querétaro (norte) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (centro y noreste), Coahuila (norte), Jalisco (sur y este), Colima, Guanajuato (noreste y suroeste), Estado de México (norte, centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste y sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro) y Nayarit (norte).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Querétaro (norte) e Hidalgo.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se pronostica cielo nublado a medio nublado y ambiente de fresco a templado.

Hacia la tarde, se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México; condiciones que se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ICM