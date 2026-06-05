Hallan una Serpiente al Interior de una Vivienda en San Andrés Cholula, Puebla

El ejemplar fue asegurado en San Rafael Comac por bomberos municipales, quienes la liberaron en un entorno adecuado para su especie.

Hallazgo Serpiente Vivienda San Rafael Comac San Andrés Cholula PueblaFoto: X @SSPPCSnAndresCH

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Una serpiente en casa en San Andrés Cholula moviliza a bomberos. El ejemplar fue liberado en un entorno seguro. ¿Qué harías tú en esta situación?

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