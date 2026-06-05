Hallan una Serpiente al Interior de una Vivienda en San Andrés Cholula, Puebla

Este jueves 4 de junio de 2026 se reportó la presencia de una serpiente al interior de una vivienda en el municipio poblano de San Andrés Cholula, hecho que alertó a los vecinos.

El hallazgo se realizó en un domicilio de San Rafael Comac, junta auxiliar de la demarcación antes mencionada, por lo que bomberos municipales se trasladaron hasta la zona.

Aseguran una serpiente en una vivienda de San Andrés Cholula, Puebla

Fue durante la tarde de este jueves cuando se reportó la presencia de una serpiente al interior de una vivienda ubicada en el municipio poblano de San Andrés Cholula alertando a los habitantes del lugar.

El hallazgo ocurrió en la junta auxiliar de San Rafael Comac, por lo que bomberos de la demarcación antes mencionada se trasladaron hasta la zona para asegurar al animal.

Tras retirar al ejemplar del domicilio, los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal lo liberaron en un entorno adecuado para su especie.

Aseguran ocho murciélagos en un preescolar de Tilapa, Puebla

El pasado 29 de mayo fue reportada a cuerpos de emergencias la presencia de murciélagos en el Preescolar Manuel Orozco y Berra ubicado en el municipio poblano de Tilapa.

Fueron identificados ocho murciélagos en árboles ubicados dentro del plantel. Personal de Protección Civil del estado en conjunto con Protección Civil Municipal, los retiró de forma que la integridad de los ejemplares estuviera a salvo.

Dos de los ejemplares fueron liberados en un área segura y al aire libre. El resto quedó a resguardo de autoridades municipales para que realizaran la liberación correspondiente.

Con información de N+

GMAZ