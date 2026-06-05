¿Qué Actividades Tendrá la CNTE este Viernes 5 de Junio de 2026 en la Ciudad de México?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tendrá varias actividades este viernes 5 de junio de 2026 en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, los integrantes de la Coordinadora se concentrarán desde las 10:00 horas en dos puntos distintos, en la alcaldía Cuauhtémoc:

En Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, en la colonia Tabacalera.

En el Antimonumento Ayotzinapa +43, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, en la colonia Tabacalera.

Por ello, se espera que sean bloqueados varios puntos a lo largo de Paseo de la Reforma como parte de sus protestas en la capital mexicana.

Además, se espera que a las 17:00 horas, se lleve a cabo la Asamblea Nacional Representativa, en la sede de la Sección 9, en la CDMX, en la calle Belisario Domínguez, colonia Centro.

Durante esta reunión, se definirán los acuerdos y establecer acciones a seguir como parte de las movilizaciones del magisterio.

Se espera también que los líderes de la Coordinadora regresen a las mesas de diálogo en el Palacio de Cobián, sede de la Secretaría de Gobernación.

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¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Las demandas del magisterio, que inició una huelga nacional el pasado 1 de junio, no se han cumplido a pesar de haber sostenido ya cuatro mesas de diálogo con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación.

Entre las exigencias que solicita la CNTE están:

La derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

La derogación de la reforma educativa de 2019.

El regreso del sistema de pensiones sin afores.

La eliminación del sistema de carrera.

Aumento salarial al ciento por ciento.

Entre sus demandas, también está la seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, un alto a los descuentos salariales a trabajadores que están en las movilizaciones, así como no represión al magisterio.

Con información de N+

ICM