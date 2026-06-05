¿Qué Actividades Tendrá la CNTE este Viernes 5 de Junio de 2026 en la Ciudad de México?

Integrantes de la Coordinadora siguen manifestándose en la capital del país y en otras entidades del país, con el fin de que el gobierno cumpla distintas exigencias del magisterios

Integrantes de la CNTE usan postes para irrumpir en la SEPIntegrantes de la CNTE usan postes para irrumpir en la SEP en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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La CNTE se manifiesta en CDMX este viernes. Bloqueos y Asamblea Nacional para exigir cambios en leyes y condiciones laborales. Conoce los detalles.

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