Senado Estadounidense Aprueba Financiar Ofensiva Migratoria de Trump

El financiamiento para el ICE y la Patrulla Fronteriza para el resto de la actual administración asciende a 70 mil millones de dólares

Vista exterior del Capitolio estadounidenseEn una maratónica jornada, el Senado de EUA aprobó entregar 70 mil mdd a la política migratoria de Trump. Foto: Reuters

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Con 70 mil millones aprobados por el Senado, Trump refuerza su ofensiva migratoria. ICE y Patrulla Fronteriza recibirán fondos sin restricciones. ¿Cómo impactará esto en la política migratoria?

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