Senado Estadounidense Aprueba Financiar Ofensiva Migratoria de Trump

La madrugada de este viernes, el Senado de Estados Unidos asestó una importante victoria para Donald Trump al otorgar un multimillonario presupuesto para uno de sus políticas emblema: la migración.

Tras una jornada de votaciones sobre múltiples enmiendas, que evidenciaron las divisiones entre los republicanos, se aprobó entregar un presupuesto de 70 mil millones de dólares (mdd).

El proyecto de ley financiaría a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump.

Después de meses de disputas en el Legislativo, por fin se le otorgó esta victoria al mandatario, que ahora dispondrá de fondos para fortalecer su ofensiva migratoria.

Según The Washington Post, la suma evitaría que estas agencias pasen por el proceso de asignaciones presupuestarias, lo que permite a los republicano una negociación con los demócratas.

El texto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho de Trump para su sanción.

Se allana el camino

La votación ocurrió tras el cierre parcial récord del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a principios de este año, cuando los demócratas se negaron a dar nuevos fondos.

Esto para no conceder dinero para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones, entre ellas tácticas como las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes.

Los republicanos rechazaron las exigencias demócratas y optaron por financiar tanto al ICE como a la Patrulla Fronteriza por el mecanismo de "reconciliación presupuestaria".

La votación del Senado se produjo tras una jornada maratónica el jueves donde se votaron varias enmiendas.

ICM