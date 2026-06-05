Canciller Velasco Dice Que EUA No Ha Notificado Supuesto Retiro de Visas a Gobernadores

El canciller Roberto Velasco aseguró que el gobierno de México no ha tenido ninguna información oficial ni extraoficial por parte de Estados Unidos sobre el supuesto retiro de visas a gobernadores nacionales.

Así lo expresó durante la reunión que sostuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, quien está en nuestro país en el marco de la III Comisión Binacional México-Alemania.

“No, no tenemos ninguna comunicación oficial al respecto, ni extraoficial, no es un tema del que haya alguna comunicación por parte del gobierno de los Estados Unidos”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que México mantiene un tono de cordialidad con el gobierno de los Estados Unidos.

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Garantiza seguridad para el Mundial

Por otra parte, el funcionario señaló que México garantiza las condiciones de seguridad para quienes vienen a disfrutar del país durante el Mundial de futbol.

“Estamos listos para recibir el Mundial con todas las condiciones de seguridad que se requieren. Somos una democracia, somos un país de libertad de expresión, naturalmente que en ocasiones eso quiere decir que hay movimientos sociales que se manifiestan en la ciudad, pero hay una atención permanente del gobierno para que esos asuntos se resuelvan”.

Alemania, socio comercial

Alemania es el primer socio comercial de la Unión Europea para México.

En esta visita oficial del canciller alemán, se confirmó que además de intensificar las relaciones comerciales, de intercambio científico, tecnológico, el fortalecimiento del multilateralismo y la defensa de los derechos humanos, entre otros, también se habla de cooperación en el combate al criminal organizado.

Johann Wadephul, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, señaló que lamentablemente estamos viendo que el crimen organizado labora de manera muy eficaz en varios continentes.

“Y que hay también grandes cantidades de droga que llegan a Europa, también desde la costa occidental de África y el gran aumento del consumo de la droga. En Europa nos preocupa mucho, y por eso tenemos que cooperar muy efectivamente en este ámbito”.

El canciller alemán propuso que, además de que la comisión bicameral trabaje ya en este tema, a partir del próximo año, las tareas combinadas de combate al crimen organizado sean parte de la agenda bilateral.

Con información de Carmen Jaimes

ICM