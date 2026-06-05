Canciller Velasco Dice Que EUA No Ha Notificado Supuesto Retiro de Visas a Gobernadores

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la relación con el gobierno estadounidense es cordial

Johann Wadephul y Roberto Velasco se saludanJohann Wadephul, ministro de Exteriores de Alemania, y Roberto Velasco, canciller de México. Foto: X @SRE_mx

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Canciller Velasco aclara que EUA no ha comunicado retiro de visas a gobernadores. Relación cordial y seguridad garantizada para el Mundial. Descubre más sobre la cooperación con Alemania.

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