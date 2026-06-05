Embajador Ronald Johnson Dice Que Mundial Celebrará los Lazos entre México, EUA y Canadá

El representante diplomático afirmó que el torneo mundialista será el evento deportivo más grande de la historia, además del más seguro y memorable

Embajador Ronald Johnson posa junto a una réplica del balón del MundialEmbajador Ronald Johnson posa junto a una réplica del balón del Mundial. Foto: X @USAmbMex

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Ronald Johnson, embajador de EUA en México, asegura que el próximo Mundial será el más grande de la historia. Una celebración de los lazos entre México, EUA y Canadá. ¿Qué nos espera en este evento único?

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Embajador Johnson: Mundial unirá a México, EUA y Canadá