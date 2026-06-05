Embajador Ronald Johnson Dice Que Mundial Celebrará los Lazos entre México, EUA y Canadá

A través de redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la Copa del Mundo será el evento deportivo más grande de la historia.

El diplomático afirmó que además será el más seguro y memorable, ya que México, Estados Unidos y Canadá le demostrarán al mundo lo que América del Norte puede hacer en colaboración.

"En una semana comienza la Copa Mundial de la FIFA. Estamos entusiasmados por lo que será el evento deportivo más grande de la historia. Juntos, nuestros tres países mostraremos al mundo lo que América del Norte puede lograr cuando trabajamos hombro con hombro", escribió en la red social X.

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Un torneo seguro y memorable

En su texto, Johnson señaló que los tres países están comprometidos en hacer de este Mundial no solo el más grande de "todos los tiempos, sino también la más segura y memorable".

Enfatizó que el torneo mundialista más que un evento deportivo, mostrará la unión y lazos entre las naciones que conforman Norteamérica.

"Más que un torneo, esta es una celebración de los lazos entre nuestros pueblos que unen a nuestras naciones y del futuro más prometedor que estamos construyendo juntos".

Con información de N+

ICM