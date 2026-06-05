¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 5 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 5 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 5 de junio de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones o problemas viales en esta vía:

08:50 horas: Carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

11:57 horas: Reducción de carriles en el km 193, dirección Querétaro, por atención de accidente (volcadura de camioneta).

12:48 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 193, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

12:50 horas: Carga vehicular en el km 43, dirección Querétaro, a la altura de la salida al poblado Teoloyucan, por labores de mantenimiento fuera de la autopista.

Mientras que el jueves 4 de junio, se reportó lo siguiente:

A las 18:50 horas, en el km 51, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

A las 16:50 horas, en el km 61, dirección a la CDMX, hubo cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre autobuses y tracto camiones.

A las 15:39 horas, en el km 43, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al poblado Teoloyucan, por labores de mantenimiento fuera de la autopista.

A las 14:52 horas, en el km 56, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).

A las 14:32 horas, se registró lluvia a la altura del poblado de Jorobas.

A las 13:40 horas, en la plaza de cobro de Tepotzotlán, se registró carga vehicular en dirección a Querétaro, sin reporte de incidente.

A las 9:03 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A la 1:17 horas, en el km 152, dirección a CDMX, hubo reducción de carriles centrales por atención de accidente (salida del camino de automóvil).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM