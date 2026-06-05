¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 5 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Un vehículo de carga sufre accidente en la México-QuerétaroUn vehículo de carga sufre accidente en el km 51 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Este viernes 5 de junio, sin cierres en la México-Querétaro. Consulta el estado del tráfico y toma precauciones para un viaje sin contratiempos.

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