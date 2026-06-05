SCJN Elimina Requisito de 5 Años de Concubinato para Acceder a Pensión por Viudez

El Pleno de la Corte sostuvo que esta disposición establecía una diferencia de trato basada en el estado civil

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJNEl pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN
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