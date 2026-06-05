Asesinan a James Handy, Actor de “Top Gun: Maverick”; Fue Detenido el Hijo de su Novia

Además de Top Gun: Maverick, James Handy participó en obras como Logan y Los expedientes secretos X

James Handy en “Los expedientes secretos X”Muere en ataque con cuchillo el actor de “Top Gun: Maverick” James Handy. Foto: IMDb

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James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Los expedientes secretos X, muere apuñalado. El presunto asesino es el hijo de su novia. Más detalles aquí.

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