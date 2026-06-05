Asesinan a James Handy, Actor de “Top Gun: Maverick”; Fue Detenido el Hijo de su Novia

El actor James Handy fue asesinado. El actor de 81 años fue hallado severamente herido, con una puñalada en el pecho, en el barrio de Tarzana, en Los Ángeles.

Fue detenido por el crimen Michael Gledhill, hijo de la pareja del actor.

James Handy había sido reputado actor de reparto, con participación en series y películas como Los expedientes secretos X y Jumanji.

El actor, quien participó en Top Gun: Maverick, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde fue declarado muerto.

Según dio a conocer el Departamento de Policía de los Ángeles, la mañana del miércoles fue hallado James Handy afuera de una casa en Tarzana, en el valle de San Fernando. El actor de 81 años murió después de ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con el sitio TMZ, el presunto asesino sería Michael Gledhill, de 44 años, quien es hijo de la novia de James Handy. Presuntamente, el perpetrador habría llamado a la policía para reportar el ataque.

Tras admitir su responsabilidad en los hechos, Michael Gledhill fue detenido y su fianza se ha fijado en dos millones de dólares. Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible móvil del crimen.

James Handy era conocido en Hollywood por pertenecer al circuito de actores de reparto que han aparecido en múltiples proyectos exitosos. Participó en películas como Arachnofobia, Jumanji, Logan y Top Gun: Maverick.

En cuanto a series, Handy apareció en Melrose Place, La Ley y el Orden, Alias y Los expedientes secretos X.