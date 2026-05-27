El Exasistente de Mathew Perry Es Sentenciado a 3 Años de Prisión por Muerte del Actor

El exasistente personal de Matthey Perry, Kenneth Iwamasa, fue sentenciado a 3 años y medio de prisión por suministrar ketamina a la estrella de 'Friends'.

Kenneth Iwamasa sentencia prision muerte mathew perryFoto: GettyImages

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El exasistente de Mathew Perry, Kenneth Iwamasa, recibe 3.4 años de prisión por su papel en la muerte del actor. La familia de Perry expresa su indignación. Conoce los detalles.

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