Actor de How I Met Your Mother Es Sentenciado a 32 Años de Prisión por Intento de Asesinato

Nick Pasqual, actor de 'How I Met Your Mother', es sentenciado a 32 años de prisión por el intento de asesinato de su exnovia. Conoce los detalles del caso.

nick-pasqual-actor-how-i-met-your-mother-sentencia-32-anos-carcelFoto: GettyImages

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El actor Nick Pasqual, conocido por 'How I Met Your Mother', sentenciado a 32 años por intento de asesinato. Un caso que conmociona a Hollywood.

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