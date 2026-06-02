Actor de How I Met Your Mother Es Sentenciado a 32 Años de Prisión por Intento de Asesinato

El actor estadounidense Nick Pasqual, recordado por una breve participación en la exitosa serie How I Met Your Mother, fue sentenciado este martes a 32 años de prisión por el intento de asesinato de su exnovia, la maquilladora Allie Shehorn.

El ataque ocurrió en Los Ángeles en 2024, tras lo cual el agresor intentó huir a México.

Pasqual, de 36 años, ya había sido declarado culpable el mes pasado de tres cargos graves: intento de asesinato, robo residencial y violencia doméstica.

Un ataque violento y una orden de restricción previa

Los hechos se remontan al 23 de mayo de 2024. Según la Fiscalía de Los Ángeles, el actor irrumpió a la fuerza en la casa de Shehorn y la apuñaló múltiples veces.

Poco antes del ataque, la víctima ya había solicitado una orden de alejamiento contra él debido a sus constantes conductas violentas.

Durante el juicio, Shehorn, de 37 años, testificó sobre la agresión que la dejó en estado crítico durante varios días. Según reportó ABC News, la maquillista, quien conoció al actor en un set de filmación, compareció en el tribunal mostrando cicatrices visibles en el cuello y el brazo.

El intento de fuga

Tras cometer el crimen, Pasqual escapó de la escena e intentó cruzar la frontera hacia México, pero fue detenido en un punto de control fronterizo en Sierra Blanca, Texas.

"Una carga para el resto de mi vida"

Antes de escuchar su sentencia, el actor se dirigió a la corte y aseguró estar arrepentido, afirmando que lo sucedido es una carga que llevará siempre y que se siente "agradecido" de que Shehorn haya sobrevivido al ataque.

Sin embargo, sus palabras no evitaron que el juez le otorgara una condena de más de tres décadas tras las rejas.