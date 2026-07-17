Espectáculos

María Victoria no Sabe Que su Amiga Elsa Aguirre Murió: Su Familia Revela Por Qué

Los nietos de María Victoria revelan por qué la actriz de 103 años aún no sabe que su amiga Elsa Aguirre falleció.

maria-victoria-no-sabe-muerte-elsa-aguirre-razonFoto: Cuartoscuro

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La familia de María Victoria decide no informarle sobre la muerte de Elsa Aguirre para cuidar su ánimo. La actriz sigue recordando con cariño su época en el Cine de Oro.

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