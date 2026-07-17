María Victoria no Sabe Que su Amiga Elsa Aguirre Murió: Su Familia Revela Por Qué

María Victoria, una de las últimas grandes figuras vivas del Cine de Oro Mexicano, aún desconoce que su amiga y colega Elsa Aguirre falleció el pasado 14 de julio en Cuernavaca, Morelos. La decisión de no informarle fue tomada por su propia familia, que buscó proteger su estabilidad emocional dada su avanzada edad: la actriz tiene actualmente 103 años.

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Sus nietos explican la decisión

Fueron Emilio, José Pablo y Luis Eduardo, nietos de María Victoria e integrantes del grupo Cumbia del Pedregal, quienes revelaron la situación. Los jóvenes confirmaron que su abuela continúa sin enterarse de la noticia y aseguraron que, pese a los años, se encuentra muy bien de salud, por lo que prefieren mantenerla rodeada únicamente de noticias positivas.

Según explicaron, la intención no es ocultarle información por capricho, sino cuidar su ánimo frente a pérdidas que la tocan de cerca, ya que Elsa Aguirre era, en palabras de la familia, una amiga de toda la vida.

No es la primera vez

De acuerdo con los nietos, esta no es la primera ocasión en que deciden guardar silencio ante la muerte de una persona cercana a María Victoria. La actriz tampoco sabe que sus amigas Tongolele y Silvia Pinal murieron, en febrero de 2025 y noviembre de 2024, respectivamente. Para la familia, se trata de noticias que deben manejarse con especial cuidado considerando la edad de la actriz.

Una amistad de décadas en el Cine de Oro

María Victoria y Elsa Aguirre compartieron años de carrera y amistad como parte de la generación dorada del cine mexicano. De acuerdo con sus nietos, la actriz suele recordar con cariño anécdotas de esa época y de otras figuras del espectáculo, como Juan Gabriel, de quien le gusta platicar sobre su encuentro con Michael Jackson.

Con la partida de Elsa Aguirre, la lista de grandes representantes vivas de aquella era se reduce todavía más. Entre las que permanecen se encuentran, además de María Victoria, Irma Dorantes, Luz María Aguilar, Rosita Arenas y Elsa Cárdenas.

Elsa Aguirre murió a los 95 años y fue velada el miércoles 15 de julio en una casa funeraria de Cuernavaca, donde la acompañaron familiares, amigos cercanos y el personal que la cuidó en sus últimos días.