¿Quién Era Hugo Morado? El Hijo de Elsa Aguirre que Murió Trágicamente en un Accidente

Con la muerte de Elsa Aguirre este miércoles 15 de julio, a los 95 años, también resurge la historia de la única persona que la actriz del Cine de Oro llamó familia hasta el final de sus días: su hijo Hugo Morado, quien murió en 1996 a los 30 años por las secuelas de un accidente automovilístico.

¿Quién fue Hugo Morado?

Hugo Morado nació en 1965 y fue el único hijo que tuvo Elsa Aguirre en toda su vida. Llegó durante el matrimonio de la actriz con el periodista Armando Rodríguez Morado, una relación que terminó poco después de la boda debido a episodios de violencia que la propia Aguirre denunció ante las autoridades.

Aguirre crió a Hugo prácticamente sola, con el apoyo de su madre y sus hermanos, quienes cuidaban al niño cuando ella tenía llamados de filmación. El padre, según relató la actriz en distintas entrevistas, nunca convivió con su hijo, no le dio manutención y llegó a poner en duda públicamente su paternidad.

El matrimonio violento que marcó su nacimiento

Elsa Aguirre y Armando Rodríguez Morado se casaron en noviembre de 1959, cuando ella tenía 29 años y estaba en la cúspide de su carrera. Apenas tres meses después, la noche del 17 de febrero de 1960, él la amenazó de muerte con una pistola tras una discusión, frente a testigos. No fue un hecho aislado: de acuerdo con los relatos de la actriz y su familia, Rodríguez Morado también quemó los canarios que ella tenía como mascotas y la intimidó con un arma estando embarazada.

Aguirre denunció la agresión ante la entonces Procuraduría del Distrito Federal y solicitó el divorcio, una decisión inusual para la época, en la que exhibir públicamente a un esposo violento era mal visto socialmente.

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Un joven apasionado por los autos

Hugo creció cerca de los foros de cine y televisión donde trabajaba su madre. De acuerdo con Aguirre, era inteligente y tenía talento para los negocios y una fuerte pasión por los automóviles, de los que llegó a ser coleccionista.

¿Cómo murió Hugo Morado?

En 1996, cuando tenía 30 años, Hugo sufrió un accidente automovilístico de gravedad. Aunque los médicos lograron atenderlo, las lesiones fueron demasiado severas y murió días después a causa de las secuelas del choque.

Elsa Aguirre estuvo junto a él en sus últimos momentos. Años más tarde, recordó que la expresión de su hijo al morir le trajo un extraño consuelo: lo vio partir con un gesto de paz que, según dijo, la alivió profundamente.

El cierre de una historia familiar

Hugo no tuvo hijos, por lo que la muerte de Elsa Aguirre cierra también la historia de la familia que ella sostuvo sola durante décadas. Armando Rodríguez Morado no asistió al funeral de su hijo. Aunque, tiempo después, él volvió a buscar a la actriz por teléfono para pedirle una reconciliación; ella se negó, pues consideraba que el único lazo que los había unido, Hugo, ya no existía.