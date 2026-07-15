¿Quién Era Hugo Morado? El Hijo de Elsa Aguirre que Murió Trágicamente en un Accidente

Hugo Morado fue el único hijo de Elsa Aguirre. Te contamos quién era, cómo lo crio la actriz sola y por qué su muerte a los 30 años la marcó para siempre.

quien-era-hugo-morado-hijo-elsa-aguirre-accidenteFoto: Cuartoscuro

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Hugo Morado, hijo de Elsa Aguirre, falleció a los 30 años por un accidente. Conoce cómo su vida y muerte impactaron a la icónica actriz del Cine de Oro.

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