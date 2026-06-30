¿Qué Está Pasando con The Odyssey? Nolan Deja a Influencers Fuera de Premieres

Christopher Nolan rompe con la tendencia de Hollywood: The Odyssey no tendrá proyecciones para influencers.

the-odyssey-christopher-nolan-sin-influencers-proyecciones-criticosFoto: GettyImages

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The Odyssey de Nolan rompe moldes: sin proyecciones para influencers, apuesta por la crítica especializada. ¿Una nueva era para los estrenos de cine? Conoce todos los detalles.

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