¿Qué Está Pasando con The Odyssey? Nolan Deja a Influencers Fuera de Premieres

La próxima película de Christopher Nolan llegará a cines sin el tradicional bombo de redes sociales que hoy acompaña a casi todos los blockbusters de temporada. Universal Pictures confirmó que The Odyssey no tendrá proyecciones de "boca en boca" para influencers y creadores de contenido en redes sociales.

En su lugar, tras el estreno mundial en Londres el 6 de julio, el filme pasará directamente a proyecciones exclusivas para críticos especializados.

La decisión va contra la corriente. Desde hace años, la práctica estándar en Hollywood consiste en invitar a bloggers de sitios de fans e influencers a ver los grandes estrenos con anticipación, para que publiquen reseñas en redes sociales antes de que salgan las críticas profesionales.

Una jugada de confianza

La industria lee la movida como una señal de seguridad total en el producto. Los usuarios de IMDb ya ubican a The Odyssey como la película más anticipada de 2026, y Variety proyecta que será la de mayor taquilla del año con base en las preventas. En ese contexto, Universal no está buscando un empuje orgánico en redes sociales: está apostando al consenso crítico, a un fin de semana de apertura masivo y a la saturación de pantallas IMAX premium.

Nolan ya venía rompiendo convenciones: comenzó a vender boletos con un año de anticipación, diseñó una nueva cámara para el rodaje y mantuvo el primer teaser completamente fuera de internet. Ahora suma a esa lista quién ve la película primero.

¿El público ya no confía en los influencers de cine?

El timing de la decisión no es casual. Las audiencias se han vuelto más escépticas respecto a la relación entre los departamentos de marketing de los estudios y los influencers. Dos casos recientes lo ilustran con claridad.

El primero: Disney fue señalado por orquestar un encuentro supuestamente espontáneo entre el actor Pedro Pascal y fans en Disneyland, que en realidad era un montaje publicitario para The Mandalorian and Grogu. El episodio fue percibido como una estrategia de marketing disfrazada de momento genuino.

El segundo, más fresco: Supergirl, de Warner Bros., recibió reacciones iniciales muy positivas de influencers, que fueron recibidas con escepticismo generalizado. Las críticas profesionales resultaron considerablemente más negativas, con un 59 por ciento en Rotten Tomatoes.

Incluso la propia Universal vivió algo similar con su reciente Disclosure Day. Las reacciones anticipadas de influencers fueron tan entusiastas,con frases como "la mejor película de Spielberg en 20 años", que una vez que llegaron las críticas formales, el contraste fue notable.

¿Un antes y un después para Hollywood?

Aún es pronto para decir si los influencers de cine están perdiendo su influencia. Pero si la decisión de Universal sobre The Odyssey genera suficiente atención, otros estudios podrían adoptar este modelo como un gesto de confianza.

The Odyssey llega a cines el 17 de julio. La película adapta la odisea del héroe griego Ulises en su largo y tortuoso regreso a casa tras la Guerra de Troya. El elenco está encabezado por Matt Damon como Odiseo, con Tom Holland como su hijo Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, Charlize Theron como la ninfa Calipso, Zendaya como la diosa Atenea y Robert Pattinson como el villano Antínoo.