Localizan Toma Clandestina y Una Cisterna para Extraer Huachicol en Valle de Santiago

Gracias a una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Petróleos Mexicanos, se logró el aseguramiento de un predio en Valle de Santiago, de donde se extraía huachicol.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato, donde destacó que gracias a un operativo coordinado, se logró dar con el predio en calles del municipio.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se originaron gracias a una denuncia, que provocó la movilización de varios elementos de Seguridad, quienes al llegar a la zona indicada, comenzaron con las indagatorias correspondientes.

Al estar cerca del predio, el fuerte olor a combustible, alarmó a los uniformados, quienes de inmediato resguardaron la zona para poder ingresar, así como implementaron un operativo al exterior del inmueble.

Al ingresar en la zona, se intensificó el olor a gasolina, por lo que el personal de Seguridad de Petróleos Mexicanos, realizó acciones coordinadas con la finalidad de evitar una tragedia o que en su caso, los elementos de Seguridad corrieran algún riesgo.

Encuentran equipo para extracción de huachicol cerca de la toma clandestina

Ahí, se destacó que los elementos encontraron una toma clandestina conectada mediante una manguera de aproximadamente 600 metros a una cisterna subterránea con capacidad de entre 20 y 30 mil litros, presuntamente utilizada como centro de almacenamiento del combustible extraído de manera ilegal.

Pese a que no hubo personas detenidas, autoridades informaron que las investigaciones continuarán para identificar a las personas responsables y determinar la posible relación de esta infraestructura con otros hechos delictivos.

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