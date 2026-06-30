Localizan Toma Clandestina y Una Cisterna para Extraer Huachicol en Valle de Santiago

Elementos de varias corporaciones de Seguridad participaron en el operativo, donde se encontró equipo para la extracción de huachicol en Valle de Santiago.

La zona fue resguardada.Foto: FSPE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubren toma clandestina y cisterna de 30 mil litros en Valle de Santiago. Operativo coordinado por Seguridad y Pemex tras denuncia ciudadana.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+