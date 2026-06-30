Colectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos de 3 Personas Cerca de Puerto Peñasco, Sonora

Colectivos de familiares de personas desaparecidas localizaron restos óseos de 3 personas tras una jornada de búsqueda en una zona de brechas entre Puerto Peñasco y Sonoyta.

Colectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos de 3 Personas Cerca de Puerto Peñasco, SonoraFoto: Familias Recuperando Tesoros

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Bajo el intenso calor del desierto, colectivos localizan restos de 3 personas en Sonora. Una credencial encontrada podría ser clave para identificar a una víctima. Infórmate aquí.

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