Colectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos de 3 Personas Cerca de Puerto Peñasco, Sonora

Los restos óseos de tres personas fueron localizados durante una jornada de búsqueda realizada por colectivos de familiares de personas desaparecidas, en una zona de brechas entre Puerto Peñasco y Sonoyta.

Además se encontraron prendas de vestir y objetos personales que podrían contribuir a su identificación.

El hallazgo ocurrió el domingo 28 de junio, cuando integrantes del colectivo Familias Buscadoras Recuperando Tesoros de Puerto Peñasco, en coordinación con Solas por los Nuestros de Sonoyta, ubicaron restos humanos dispersos, entre ellos cráneos.

Localizaron una credencial de un hombre con domicilio en Durango

Durante el procesamiento del sitio también fue localizada una credencial oficial a nombre de Eberaldo Reyes Santana, con domicilio en el estado de Durango, documento que será analizado por las autoridades como parte de las investigaciones para confirmar la identidad de una de las víctimas.

Las buscadoras solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a familiares de Eberaldo Reyes Santana, quienes pueden comunicarse al número 638 113 2956 para iniciar el proceso de confronta genética.

La jornada de búsqueda se llevó a cabo bajo temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, en una zona desértica.