Localizan a Adulto Mayor con Heridas Punzocortantes en Cuello y Rostro en Vivienda de Hermosillo

Un adulto mayor fue brutalmente asesinado la madrugada de este martes, en el interior de una vivienda de la colonia Villa Hermosa, al sur de Hermosillo.

El presunto responsable es un hombre que habitaba en el mismo domicilio, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado si se trata de algún familiar.

El adulto mayor fue localizado con heridas punzocortantes en el cuello

La víctima fue identificada como Elías “N”, de 63 años de edad, quien fue localizada sin vida alrededor de las 04:00 horas, en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Ramón Noriega y Labradores.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba heridas punzocortantes en el cuello, del lado derecho, así como en el rostro, lesiones que le provocaron la muerte.

Sujeto que vivía con la víctima es el principal sospechoso

Las investigaciones preliminares señalan como presunto agresor a un sujeto que vivía con el y que es señalado como consumidor de drogas.

El caso quedó a cargo de las autoridades ministeriales, que continúan con las indagatorias para esclarecer el homicidio.