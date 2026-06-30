Localizan a Adulto Mayor con Heridas Punzocortantes en Cuello y Rostro en Vivienda de Hermosillo

Un adulto mayor fue localizado sin vida y con heridas punzocortantes en el cuello y en el rostro, heridas que le provocaron la muerte en una vivienda de la colonia Villa Hermosa de Hermosillo.

Localizan a Adulto Mayor con Heridas Punzocortantes en Cuello y Rostro en Vivienda de HermosilloFoto: Archivo N+

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Impactante hallazgo en Hermosillo: un adulto mayor fue asesinado y localizado con heridas en cuello y rostro. El principal sospechoso es un hombre que vivía con él.

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