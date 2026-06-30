Retiran Transformador de Waldo´s Incendiado en el Centro de Hermosillo, Sonora

Un transformador instalado en el inmueble donde ocurrió el incendio de la sucursal Waldos, que dejó 24 personas sin vida el 1 de noviembre de 2025, será retirado para un análisis pericial, como parte de una diligencia judicial solicitada por la defensa dentro del proceso penal que continúa en curso.

Las labores obligaron al cierre de la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Horacio Soria, donde se observó una plataforma con montacargas y personal de la Comisión Federal de Electricidad.

En la diligencia participaron además el Ministerio Público, Servicios Periciales, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Protección Civil estatal y municipal, así como Bomberos de Hermosillo, con el fin de garantizar la seguridad y el adecuado manejo del indicio.

El retiro del transformador se realizó con el conocimiento de las partes involucradas

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que el dictamen de Criminalística de Campo y el traslado del transformador se realizaron con conocimiento de las partes involucradas y del juez de la causa, como parte de las actuaciones dentro del proceso penal.

En cuanto al avance de las investigaciones, la dependencia ha señalado que han sido vinculadas a proceso ocho personas físicas y una persona moral. Asimismo, la carpeta de investigación acumula 553 actos, entre ellos 158 entrevistas y declaraciones, 150 dictámenes periciales y 198 requerimientos.