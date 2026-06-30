Retiran Transformador de Waldo´s Incendiado en el Centro de Hermosillo, Sonora

Como parte de una diligencia judicial, un transformador instalado en el inmueble de Waldo´s, incendiado el pasado 1 de noviembre, fue retirado en Hermosillo, Sonora.

Retiran Transformador de Waldo´s Incendiado en el Centro de Hermosillo, SonoraFoto: N+

Destacado

Transformador de Waldo's en Hermosillo retirado para análisis pericial tras incendio que cobró 24 vidas. La calle Doctor Noriega fue cerrada para la operación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Retiran Transformador de Waldo´s Incendiado en el Centro de Hermosillo, Sonora