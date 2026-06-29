Mujer Detenida en Hermosillo a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Caborca, Sonora

Una mujer de 34 años de edad fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, tras ser sorprendida conduciendo un automóvil con reporte de robo, durante un operativo realizado al norte de la ciudad.

La detenida fue identificada como Zayra Michelle "N", quien fue interceptada alrededor de las 03:25 horas del domingo, en el cruce de las calles López Portillo y General Piña, en la colonia López Portillo.

El vehículo contaba con reporte de robo en Caborca, Sonora

De acuerdo con el informe policial, la mujer circulaba a bordo de un vehículo Mazda 2, modelo 2023, color gris plata, el cual contaba con reporte de robo desde el 22 de mayo pasado, en el municipio de Caborca.

Tanto la conductora como la unidad asegurada fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.