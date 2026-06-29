Mujer Detenida en Hermosillo a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Caborca, Sonora

Una mujer de 34 años fue detenida luego de ser sorprendida a bordo de un vehículo con reporte de robo en Caborca, durante un operativo en la colonia López Portillo de Hermosillo.

Mujer Detenida en Hermosillo a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Caborca, SonoraFotos: Archivo N+

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Arresto en Hermosillo: Mujer de 34 años detenida en un vehículo robado desde Caborca. Descubre los detalles.

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