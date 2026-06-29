Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida y en Estado de Descomposición en Vivienda de Hermosillo

El cuerpo sin vida de un hombre joven, fue localizado la noche del domingo en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Villa Verde, al norponiente de Hermosillo, luego de que vecinos reportaran olores fétidos que provenían del domicilio.

El hallazgo ocurrió en un inmueble situado sobre la Privada San Luis. Al ingresar, las autoridades encontraron el cadáver en avanzado estado de descomposición. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Habitantes del sector tenían varios días sin ver al hombre

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, tenían varios días sin ver al hombre, por lo que los fuertes olores que emanaban de la vivienda les hicieron sospechar que algo ocurría, motivo por el que solicitaron la intervención de las corporaciones de emergencia a través del número 9-1-1.

Autoridades acudieron al sitio, acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones correspondientes, así como los trabajos de identificación de la víctima y el esclarecimiento de la causa de muerte.