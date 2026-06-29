Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida y en Estado de Descomposición en Vivienda de Hermosillo

El cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de un hombre joven, fue localizado en el interior de una vivienda de la colonia Villa Verde, al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida y en Estado de Descomposición en Vivienda de HermosilloFoto: Archivo N+

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Encuentran cuerpo en estado de descomposición en una casa de Villa Verde. Vecinos alertaron por olores fétidos. Autoridades investigan.

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