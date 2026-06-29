Dos Hombres Lesionados a Balazos tras Agresiones Armadas en Hermosillo, Sonora

Dos agresiones armadas registradas con dos horas de diferencia, durante la tarde-noche del sábado, dejaron el mismo número de personas lesionadas en distintos sectores de Hermosillo, movilizando a corporaciones de seguridad y de emergencia al norte y surponiente de la ciudad.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 18:00 horas, en el cruce de las calles Cabo Blanco y Sóstenes Rocha, en la colonia Dunas, al norponiente de la ciudad, donde un hombre joven sufrió una herida de bala en una pierna.

El ataque ocurrió en un domicilio que anteriormente ha sido escenario de al menos otras dos agresiones armadas; además, la vivienda fue incendiada en un hecho previo y, en otra ocasión, una mujer fue asesinada a balazos en el mismo lugar.

Hombre lesionado a balazos en colonia Palo Verde Indeur

Más tarde, cerca de las 20:00 horas, otro hombre fue atacado a tiros en un domicilio ubicado en la calle Palo Torote número 35, y Palo Citábaro, en la colonia Palo Verde Indeur.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada en una ambulancia de Cruz Roja al Hospital General del Estado, para recibir atención médica.

En ambos casos, elementos de las distintas corporaciones de seguridad resguardaron las escenas, mientras personal de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, realizó el levantamiento de indicios para integrar las investigaciones y esclarecer los ataques.