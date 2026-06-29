Dos Hombres Lesionados a Balazos tras Agresiones Armadas en Hermosillo, Sonora

Dos agresiones armadas dejaron la misma cantidad de hombres lesionados a balazos en diferentes hechos y colonias de Hermosillo, Sonora.

Dos Hombres Resultan Lesionados a Balazos tras Agresiones Armadas en Hermosillo, SonoraFoto: Archivo N+

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Violencia en Hermosillo: dos ataques armados en la tarde-noche del sábado dejan a dos hombres heridos. Descubre los detalles.

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