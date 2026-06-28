Médico es Golpeado por Paciente en el Hospital General #14 del IMSS en Hermosillo, Sonora

Un hombre identificado como Andrés Alberto, de 30 años de edad, fue detenido por herir a un médico mientras este lo atendía en el Hospital General de Zona número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Montebello, de Hermosillo.

La información de la Policía Municipal indica que los hechos ocurrieron a las 6:00 de la mañana del sábado 27 de junio, en la unidad médica ubicada en las calles República de Cuba y Tecnológico.

Médico fue golpeado en el rostro por paciente

Mientras el doctor, de 40 años de edad, atendía al acusado por una herida en el dedo pulgar, este lo golpeó, provocándole una lesión en la ceja izquierda, por lo que la Policía Municipal lo turnó al Ministerio Público.

Las autoridades realizarán investigaciones correspondientes a los hechos para determinar su situación legal.