Médico es Golpeado por Paciente en el Hospital General #14 del IMSS en Hermosillo, Sonora

Un hombre fue detenido luego de presuntamente agredir a un médico que lo atendía en el Hospital General de Zona No. 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Detienen a hombre por agredir a médico mientras era atendido en hospital del IMSS en HermosilloFoto: Google Maps

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Un médico del Hospital General #14 del IMSS en Hermosillo fue golpeado por un paciente. El agresor ya está detenido.

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