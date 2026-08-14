Seguridad

Motociclistas Asesinan a Balazos a Mujer a la Mitad de la Calle en Irapuato

La mujer acababa de salir de su casa, cuando motociclistas se le acercaron y le dispararon en la comunidad de Santa Elena, en Irapuato.

La policía municipal llegó a la zona del ataque.Foto: N+

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Mujer es asesinada a plena luz del día en Irapuato por dos hombres en moto en la comunidad de Santa Elena.

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