Motociclistas Asesinan a Balazos a Mujer a la Mitad de la Calle en Irapuato

Una mujer que acababa de salir de su casa y al parecer dirigirse a su trabajo, fue asesinada a balazos por dos hombres a bordo de una motocicleta en calles de la comunidad de Santa Elena, en Irapuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la mañana, cuando la víctima salía de su casa con la intensión de irse a trabajar, cuando a unos metros de distancia, dos hombres en una moto se le acercaron.

En ese momento, uno de los agresores, sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego y comenzó a dispararle en repetidas ocasiones frente a varios vecinos que también pasaban en ese momento por el lugar.

Al lograr su objetivo, los motociclistas arrancaron su vehículo con la intensión de darse a la fuga, mientras que los testigos llamaban a los números de emergencia con la finalidad de reportar el ataque y pedir el apoyo de los paramédicos.

Minutos después, los primeros en llegar fueron policías municipales con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, quienes de inmediato implementaron un operativo en la zona, con la finalidad de dar con los agresores.

Escapan motociclistas al asesinar a la mujer

Al llegar los paramédicos, de inmediato se brindó atención médica, pero desafortunadamente poco pudieron hacer, ya que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía.

De igual manera, llegó al lugar el Semefo, quien justo con la Fiscalía comenzaron con las indagatorias correspondientes para después proceder a realizar el levantamiento del cuerpo y determinar las causas de la muerte.