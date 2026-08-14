Aprehenden a Sujeto por Posesión de Metanfetamina en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

Este jueves 13 de agosto de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Jesús ‘N’ presuntamente responsable de delitos contra la salud en San Felipe Hueyotlipan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido fue vinculado por posesión de metanfetamina y se le impusieron medidas cautelares que le permitían continuar su proceso legal en libertad, mismas que incumplió por lo que fue arrestado.

Aprehenden a Jesús ‘N’ por posesión de metanfetamina en San Felipe Hueyotlipan, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús ‘N’, por su probable participación en la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de suministro de clorhidrato de metanfetamina.

Derivado del incumplimiento a las medidas cautelares, así como del resultado de las diligencias realizadas por la agente del Ministerio Público de la Federación a cargo de la investigación, se libró la orden de aprehensión contra el sujeto.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla solicitó a los elementos de la PFM aprehender a Jesús ‘N’, quien fue localizado en la comunidad de San Felipe Hueyotlipan.

El hoy detenido fue vinculado a proceso por posesión de una bolsa con 445 gramos y 800 miligramos de probable clorhidrato de metanfetamina y una mochila con tres kilos 540 gramos y 400 miligramos de aparentemente la misma sustancia.

por lo que fue puesto a disposición ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y, posteriormente el 3 de noviembre de 2020, se celebró audiencia de competencia y convalidación.

Sentencian a Nahu ‘N’ por posesión de metanfetamina en Quecholac, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia de cuatro años de prisión contra de Nahu ‘N’, al acreditar su participación en la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio.

El agente del Ministerio Público de la Federación logró acreditar la participación penal del imputado y como forma de terminación anticipada del proceso, obtuvo sentencia condenatoria de cuatro años de prisión y multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Los hechos refieren que elementos de la Policía Municipal de Quecholac realizaron la puesta a disposición de Nahu ‘N’ ante la FECOR en Puebla, después de haberlo detenido en la localidad de San José Tuzuapan, sitio al que acudieron en atención a una denuncia ciudadana por la posible comisión de delito contra la salud.

Al momento de la detención, los policías aseguraron un vehículo, 12 envoltorios, una bolsa con 53 gramos cuatro miligramos de clorhidrato de metanfetamina, un tanque de gas estacionario, dos tanques de gas L.P. de 20 kilogramos, y dinero en efectivo.

Con información de N+

GMAZ