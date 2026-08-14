Seguridad

Aprehenden a Sujeto por Posesión de Metanfetamina en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

Jesús 'N' incumplió las medidas cautelares impuestas por delitos contra la salud siendo detenido en calles de San Felipe Hueyotlipan.

Aprehendido Jesús N Posesión Droga Metanfetamina San Felipe Hueyotlipan PueblaAprehenden a Sujeto por Posesión de Droga en San Felipe Hueyotlipan, Puebla. Foto: N+

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Jesús 'N' fue arrestado en Puebla por posesión de metanfetamina tras incumplir medidas cautelares. Descubre los detalles de su detención en San Felipe Hueyotlipan.

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