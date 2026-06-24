Asesinan a Balazos a Enfermero del IMSS en Culiacán; Víctima Había Sido Detenida Días Antes

Un hombre joven que vestía uniforme de enfermero y presuntamente trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Antonio Rosales, en Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió a espaldas de la clínica número 35 del IMSS, en el cruce de las calles Río Petatlán y Tepuche, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911 alrededor de las 2:45 de la tarde.

Tras el reporte, elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio y localizaron a la víctima tendida boca abajo sobre la vía pública, con múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos que arribaron a la escena confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Más tarde, autoridades informaron que la víctima fue identificada como Abel Elías “N”, de 35 años de edad.

Víctima había sido detenida días antes

De acuerdo con información preliminar, Abel Elías habría sido detenido el pasado domingo por presuntamente extraer medicamento especializado de la clínica donde laboraba.

Sin embargo, trascendió que el lunes recuperó su libertad y el martes se reincorporó nuevamente a sus actividades laborales.

La zona donde ocurrió el crimen fue acordonada por autoridades mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y aseguraban casquillos percutidos como parte de la investigación.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán los estudios de ley.