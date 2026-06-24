Asesinan a Balazos a Enfermero del IMSS en Culiacán; Víctima Había Sido Detenida Días Antes

Un hombre identificado como trabajador del IMSS fue asesinado a balazos en Culiacán. La víctima había sido detenida días antes por un presunto robo de medicamento especializado.

Al lugar arribaron elementos de las distintas corporacionesFoto: N+

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Asesinan a enfermero del IMSS en Culiacán días después de ser detenido por presunto robo de medicamentos. ¿Qué sucedió en la colonia Antonio Rosales? Infórmate aquí.

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