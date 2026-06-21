Ataque Armado Deja Dos Heridos de Gravedad y un Detenido en Culiacán, Sinaloa

Una intensa movilización se registró durante la tarde de este sábado 20 de junio debido a un hecho de violencia ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en el que se reportó que el saldo fue de dos personas heridas y una detenida.

De acuerdo con los reportes, dos hombres resultaron gravemente heridos tras ser atacados a balazos por un grupo armado que los sorprendió mientras platicaban sobre la banqueta de un domicilio en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán, durante la tarde de este sábado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Balacera Hoy Culiacán: Asesinan a Tiros a un Hombre en el Bulevar Agricultores, en Sinaloa

Según la información brindada por las autoridades, el atentado ocurrió alrededor de las 14:40 horas, luego de que el servicio de emergencias 911 recibiera el reporte de detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada sobre la calle Esteban Coronado, entre avenida Batalla de Puebla y Francisco Corneta Ramírez.

Se informó que las víctimas de estos hechos fueron atacadas con ráfagas de arma larga y disparos de arma corta, por lo que distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para atender dicha emergencia.

Mientras elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se dirigían al lugar, detectaron una camioneta de color blanco, modelo reciente, que circulaba a exceso de velocidad por el sector, por lo que iniciaron una persecución.

El estado de salud de las víctimas del ataque armado en Culiacán es reportado como grave

La movilización terminó sobre la calle Eulogio Parra, entre Marina Nacional y calzada Heroico Colegio Militar, donde los militares lograron asegurar el vehículo y detener a uno de los presuntos responsables; el resto logró escapar entre las calles y vehículos del sector.

Dentro de la unidad se localizaron armas, por lo que tanto el vehículo como lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad correspondiente. Los dos hombres lesionados fueron trasladados en vehículos particulares a distintos hospitales, donde fueron reportados con estado de salud grave.