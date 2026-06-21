Ataque Armado Deja Dos Heridos de Gravedad y un Detenido en Culiacán, Sinaloa

Dos heridos y un detenido fue el saldo que dejó un ataque armado en un domicilio de la colonia 21 de marzo en Culiacán.

Ataque Armado Deja Dos Heridos de Gravedad y un Detenido en Culiacán, SinaloaFoto: SEMAR

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Intensa movilización en Culiacán tras ataque armado: dos heridos graves y un detenido. Conoce los detalles de este violento suceso.

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