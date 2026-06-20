Adulto Mayor es Asesinado a Balazos por Hombres Armados en Culiacán

Un adulto mayor de 66 años, de nombre José Antonio, fue asesinado a balazos cuando se encontraba al interior de un domicilio en la colonia Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba en una casa ubicada en la calle Palo Verde, y al parecer ahí fue asesinada a balazos por hombres armados.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando las detonaciones de arma de fuego fueron las que alertaron a los vecinos, quienes llamaron a los números de emergencias para reportar lo ocurrido.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanía y Policía Municipal de Culiacán, quienes al ingresar vieron a un hombre herido de varios impactos de arma de fuego.

A los pocos minutos también llegaron paramédicos, quienes de inmediato brindaron atención médica a José Antonio, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales.

Acude personal de la Fiscalía

Ahí, las autoridades presentes de inmediato implementaron un operativo en la zona con la finalidad de resguardar el área mientras se daba aviso al personal de la Fiscalía, así como del Semefo.

Después de un par de horas y de recopilar varios objetos, los elementos de la Fiscalía y del Semefo procedieron al levantamiento del cuerpo, para despejar el área.

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