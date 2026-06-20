Adulto Mayor es Asesinado a Balazos por Hombres Armados en Culiacán

La víctima de 66 años se encontraba en el domicilio cuando fue asesinado a balazos por hombres armados en la calle Palo Verde en Culiacán.

La zona fue resguardada.Foto: N+

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Fueron vecinos quienes al escuchar los disparos, llamaron al 911.

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Hombres Armados Asesinan a Adulto Mayor en una Casa en Culiacán Sinaloa