Mujer Resulta Lesionada tras Caerle un Letrero Luminoso en Los Mochis, Sinaloa

La tarde de este viernes 19 de junio de 2026 se registró un accidente luego de que la parte de un letrero luminoso de una pizzería cayera sobre una mujer en el municipio sinaloense de Los Mochis.

Tras percatarse del incidente, trabajadores del establecimiento auxiliaron a la víctima y solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia para que pudiera recibir una mejor atención médica.

Cae letrero luminoso de una pizzería sobre mujer en Los Mochis, Sinaloa

Una mujer de 49 años de edad resultó lesionada luego de que la tarde de este viernes parte de un letrero luminoso se desprendiera y le cayera encima cuando caminaba por la avenida Independencia, en el cruce con bulevar Antonio Rosales, en el sector Grijalva de Los Mochis.

La afectada, identificada como Silvia “N”, recibió un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente sobre la banqueta en la demarcación antes mencionada, por lo que empleados del establecimiento solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Trasladan a mujer lesionada por caída de letrero luminoso en Los Mochis, Sinaloa

Paramédicos de Cruz Roja Sinaloa acudieron al lugar de los hechos para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarla a un hospital para su valoración médica.

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Durante la atención del incidente, una empleada del negocio presentó una crisis nerviosa y fue auxiliada por personal de SUMMA, mientras que elementos de Protección Civil de Ahome y autoridades de seguridad realizaron las diligencias correspondientes.

Con información de N+

GMAZ