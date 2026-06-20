Mujer Resulta Lesionada tras Caerle un Letrero Luminoso en Los Mochis, Sinaloa

La víctima recibió un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente sobre la banqueta en el sector Grijalva, movilizando a las autoridades.

Mujer Lesionada por Caída de Letrero Luminoso Pizzería en Los Mochis SinaloaFoto: Protección Civil Ahome

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una mujer de 49 años sufre lesiones graves tras caerle un letrero de pizzería en Los Mochis. Empleados y Cruz Roja brindan ayuda inmediata. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+