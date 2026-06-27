Muere en Accidente Germán Gerardo Ochoa, Alcalde de San Miguel de Horcasitas, Sonora

Germán Gerardo Ochoa, presidente municipal de San Miguel de Horcasitas, Sonora, perdió la vida luego de que el vehículo volcara.

Germán Gerardo Ochoa, Alcalde de San Miguel de Horcasitas en SonoraFoto: Ingeniero Germán Gerardo Ochoa

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El alcalde Germán Gerardo Ochoa de San Miguel de Horcasitas perdió la vida en un volcamiento. Autoridades lamentan su muerte y envían condolencias a su familia.

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