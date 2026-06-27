Muere en Accidente Germán Gerardo Ochoa, Alcalde de San Miguel de Horcasitas, Sonora

Germán Gerardo Ochoa, presidente municipal de San Miguel de Horcasitas, Sonora, perdió la vida luego de que el vehículo donde viajaba sufrió un volcamiento, así lo confirmó Seguridad Pública de Sonora.

De acuerdo con la información, el accidente se registró a las 2:24 de la mañana, en el kilómetro 1, entre Estación Pesqueira y Carbó.

Se localizó el vehículo tipo pick up de color blanco y dentro de este al alcalde, asimismo se observaron huellas de derrape qué concluyen en un montículo de tierra, por lo que posiblemente perdió el control y terminó en el volcamiento.

Lamentan muerte del presidente municipal, Germán Gerardo Ochoa Esparza

Tanto autoridades estatales como municipales, a través de plataformas de redes sociales, lamentaron lo ocurrido y enviaron el pésame a la familia del presidente municipal, Germán Gerardo Ochoa Esparza.