¿Qué le Pasó a Luis de la Rosa? Así Fue el Accidente donde Murió el Animador Mexicano de 34 Años

El animador digital originario de Hermosillo, Sonora, falleció el 24 de junio tras un accidente en Francia, donde asistía al Festival de Cine de Animación de Annecy.

muere-luis-de-la-rosa-animador-mexicano-spider-verse-space-jam-2-franciaFoto: Instagram Luis de la Rosa

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Luis de la Rosa, animador de Hermosillo, muere en un accidente en Francia. Conocido por su trabajo en Spider-Man y Space Jam, deja un vacío en el mundo de la animación.

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