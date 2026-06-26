¿Qué le Pasó a Luis de la Rosa? Así Fue el Accidente donde Murió el Animador Mexicano de 34 Años

Luis de la Rosa, animador originario de Hermosillo, Sonora, falleció a los 34 años durante su estancia en Francia, donde asistía al prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

¿Qué le pasó a Luis de la Rosa en Francia?

De acuerdo con reportes de medios franceses, el animador fue arrollado por un tren del sistema Léman Express en las vías férreas cercanas a la avenida Aristide Briand. El accidente ocurrió el 24 de junio de 2026 alrededor de las 20:00 horas.

Las autoridades señalaron que transitaba por una zona restringida al público y que, pese a las advertencias emitidas por el maquinista, se produjo el impacto. Las autoridades francesas abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Un artista autodidacta que conquistó Hollywood

Luis de la Rosa construyó una trayectoria de más de una década en algunos de los estudios de animación más importantes de la industria. Fue reconocido por su participación en producciones de alcance mundial como Spider-Man: Into the Spider-Verse, Space Jam: A New Legacy y My Little Pony: The Movie.

Como Animador 2D Senior, acumuló más de diez años de experiencia profesional y colaboró con más de 14 estudios internacionales, entre ellos Sony Pictures Animation, Warner Bros., Netflix y Nickelodeon. Su filmografía también incluye series como Animaniacs, Carmen Sandiego y Cloudy with a Chance of Meatballs: The Series.

¿Quién era Luis de la Rosa?

Aunque inicialmente estudió Arquitectura, decidió abandonar esa carrera para dedicarse por completo a la animación. Posteriormente, se graduó con honores en 2015 de la Vancouver Film School, en Canadá. En entrevistas previas, el propio De la Rosa explicaba que su formación fue principalmente autodidacta: dedicaba su tiempo libre a crear animaciones personales mientras cursaba arquitectura.

Su proyecto más personal era Ash Raider World, una serie original de su autoría que buscaba presentar y comercializar precisamente durante su participación en el festival de Annecy.

La comunidad de animadores despide a uno de los suyos

La noticia sacudió al gremio creativo mexicano e internacional. Luis Manuel Villarreal, director del estudio de animación Jugando en Serio, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente, recordando al artista y compartiendo que tuvo la oportunidad de trabajar con él en Space Jam 2.

El animador Alex Torres también expresó su dolor: "Hoy no solo se fue uno de los mejores animadores del país, se fue un amigo, un colega, una persona que también alimentaba sus sueños y metas a futuro".

Luis de la Rosa tenía 34 años y una carrera que apenas comenzaba a mostrar su verdadero alcance. Su historia representa el recorrido de un artista mexicano que, desde Hermosillo, logró dejar su huella en las pantallas del mundo entero.