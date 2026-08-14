Accidentes

Camión de Transporte Choca Contra Vallas de Contención en Carretera Torreón-Matamoros

Un camión de transporte de personal presentó una falla y chocó contra las vallas de contención de un puente en la carretera Torreón-Matamoros.

Camión de Transporte Choca Contra Vallas de Contención en Carretera Torreón-MatamorosUn camión de transporte chocó contras las vallas de contención de un puente. Foto: N+
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