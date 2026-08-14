Camión de Transporte Choca Contra Vallas de Contención en Carretera Torreón-Matamoros

Un camión de transporte de personal se impactó contra las vallas de contención de un puente ubicado sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura de un parque industrial.

El conductor fue identificado como Francisco, de 28 años, quien mencionó que el volante del camión presentó una falla, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.

Elementos de la Cruz Roja trasladaron al lesionado a un hospital, debido a que presentó una fractura en el brazo izquierdo y una herida en una de las orejas.

La unidad presentó severos daños materiales en la parte delantera, además de un derrame de aceite. El incidente ocasionó tráfico vehicular desde el periférico Raúl López Sánchez hasta la carretera Torreón-Matamoros.

Hombre resulta lesionado al chocar contra estructura de puente peatonal en Ramos Arizpe

Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un accidente sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en dirección de Monterrey hacia Saltillo.

El hombre, de 45 años e identificado como Isidro, manifestó a las autoridades que se dirigía a su domicilio después de asistir a una fiesta, donde había ingerido aproximadamente 10 cervezas.

El conductor mencionó que presuntamente un tráiler le cerró el paso, ocasionando que perdiera el control del vehículo. El automóvil impactó contra la estructura de un puente peatonal.

A la llegada de los paramédicos, se le brindó atención al conductor y posteriormente fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS en código amarillo.