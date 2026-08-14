Empresarios Alertan por Posible Cierre de 18 Guarderías Subrogadas del IMSS en La Laguna

Cámaras empresariales de la Comarca Lagunera han mostrado su preocupación ante el eventual cierre de las guarderías subrogadas cuyo contrato vence en el mes de diciembre para dar paso a la construcción de los nuevos centros de educación y cuidado infantil.

Empresarios mencionaron que más de 7 mil 500 niños se podrían quedar sin guardería en La Laguna, al cerrar 10 guarderías en Torreón, 7 en Gómez Palacio y una en Lerdo.

Los empresarios esperan que no se le de continuidad a la no renovación de los contratos o que se cumpla con la necesidad de demanda de manera inmediata en el que se incluya a niños con capacidades especiales.

De acuerdo a los empresarios, esta situación va a afectar principalmente a las mujeres, que hoy en día representan un gran porcentaje de la parte productiva, quienes tendrán que buscar otras alternativas.

Preocupa a padres posible cierre de guarderías subrogadas del IMSS

Padres de familia de guarderías subrogadas por el Seguro Social, están preocupados por la probabilidad de que el IMSS no renueve el contrato de esta subrogación que termina en el mes de diciembre.

Ante la posibilidad de que no se renueve el contrato, los papás comentan que se verán obligados a pagar una guardería particular o pedir apoyo con algún familiar.

Esperan que el contrato se pueda renovar, ya que de no ser así movería los planes de los papás en la logística diaria para el cuidado de sus hijos.