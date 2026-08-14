Sociedad

Empresarios Alertan por Posible Cierre de 18 Guarderías Subrogadas del IMSS en La Laguna

Empresarios alertaron ante un posible cierre de guarderías subrogadas del IMSS los cuáles afectaría a más de 7 mil niños en La Laguna.

Empresarios Alertan por Posible Cierre de 18 Guarderías Subrogadas del IMSS en La LagunaEmpresarios mostraron su preocupación ante el posible cierre de guarderías subrogadas del IMSS. Foto: N+

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