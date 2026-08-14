Transportistas de la ANTAC Alistan Nuevo Paro Nacional de Varios Días en Carreteras de México

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) informó que alistan nuevos bloqueos carreteros con la finalidad de exigir a las autoridades que atiendan sus demandas, principalmente aquellas relacionadas con la seguridad en las carreteras; esto sabemos.

De acuerdo con el presidente de la organización, David Estévez Gamboa, las movilizaciones en las que se consideran los cierres viales se llevarían a cabo durante varios días; incluso, planean sumar a agricultores.

“Va a ser un paro muy diferente al que se hizo el año pasado”, adelantó en un mensaje a medios.

El líder de la ANTAC señaló que estas movilizaciones obedecen a la lentitud con la que se han puesto en marcha diversos acuerdos que fueron presentados y firmados en noviembre de 2025 con las autoridades federales.

Asimismo, explicó que la inseguridad en las carreteras prevalece, a pesar de que en algunas zonas se instalaron arcos de seguridad y cámaras del C5. Estévez Gamboa aseguró que tan solo en el mes de enero de este año se reportaron 20 transportistas desaparecidos.

“Están medio cumpliendo con la seguridad”, afirmó.

¿Cuándo será el nuevo bloqueo carretero de transportistas de la ANTAC?

Según la ANTAC, los trabajadores del volante son víctimas de asaltos, extorsiones y homicidios; de hecho, señalan que se registran de entre 40 a 50 robos diarios. Además, ya tienen una lista de carreteras más inseguras en México, las cuales se encuentran en las siguientes entidades:

Estado de México

Puebla

Guanajuato

Jalisco

Veracruz

Por esta razón, los transportistas planean un nuevo bloqueo carretero nacional para pedir a las autoridades que sus demandas sean atendidas con celeridad, especialmente en la creación de una Fiscalía Especializada en delitos en carretera y transporte.

Lo anterior, porque David Estévez Gamboa señala que una vez que ocurren estos hechos ilícitos en las carreteras, no se denuncian o no se dan seguimiento por todos los trámites que implican, así como la lentitud con la que son atendidos por las autoridades.

Es por ello que los transportistas y agricultores llevarán a cabo otra movilización nacional, de la que refieren no será igual a las ocurridas el año pasado.

"Va a ser un paro muy diferente al que se hizo el año pasado. Nosotros no simulamos, no hacemos marchas lentas por cuatro o cinco horas. No, nosotros vamos por días… serpa cierre total”, confirmó.

El nuevo bloqueo carretero de transportistas se estaría llevando a cabo en septiembre, no obstante, se desconoce la fecha exacta de su protesta nacional, ya que siguen planeando la mega manifestación.

EPP