Sociedad

Transportistas de la ANTAC Alistan Nuevo Paro Nacional de Varios Días en Carreteras de México

La ANTAC anunció que alistan un nuevo bloqueo de carreteras a nivel nacional; estos son los detalles

Transportistas alistan nuevo bloqueo de carreteras a nivel nacionalFoto: Cuartoscuro
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