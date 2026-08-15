Temblor en México Hoy 15 de Agosto 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos; Últimas Noticias

Este sábado 15 de agosto de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en México en las últimas horas: ¿Dónde ocurrieron y cuál fue su magnitud? Aquí te presentamos las noticias más, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Y es que la actividad sísmica ha continuado tanto en la República Mexicana como en otras naciones de Latinoamérica. Hace unas horas, además, también un destructivo sismo impactó Indonesia.

En México, los temblores de hoy han sido los siguientes:

A las 16:45 horas el SSN registró un sismo de magnitud 4.8, con epicentro a 174 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

A las 14:29 horas se registró un temblor de magnitud 4.0, localizado a 73 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

A las 07:32 horas se registró un sismo de magnitud 4.0, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía: