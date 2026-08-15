Banamex Falla Hoy 15 de Agosto: Usuarios Reportan Problemas en la App

En plena quincena, usuarios de Banamex reportaron este sábado 15 de agosto fallas para ingresar a la aplicación móvil y realizar operaciones bancarias, situación que generó múltiples quejas en redes sociales.

De acuerdo con Downdetector, plataforma que concentra reportes de interrupciones en servicios digitales, 68% de las incidencias están relacionadas con la aplicación, 13% con la banca móvil y 10% con las transferencias.

Las fallas se presentan en un momento de alta demanda para los servicios bancarios, debido a que es quincena y miles de usuarios realizan consultas, pagos, transferencias y otros movimientos a través de las plataformas digitales.

En redes sociales, clientes de Banamex señalaron que los problemas para acceder a la aplicación se han presentado de manera recurrente y cuestionaron si el banco trabaja en una solución definitiva.

“Las intermitencias para accesar a su app, cada vez son más recurrentes, de 10 veces que quiero entrar en el día menos de 3 son exitosas, ¿en verdad están haciendo algo para remediar esto?”, escribió un usuario en X.

Otros clientes también reportaron que la aplicación continúa sin funcionar. “No funciona la app desde ayer, chequen eso”, señaló una persona.

“Sigue sin funcionar la App, no puedo realizar movimientos”, comentó otro usuario, mientras que alguien más cuestionó: “¿Otra vez se cayó su página?”.

Los reportes apuntan principalmente a problemas para ingresar a la aplicación y realizar operaciones, aunque los datos disponibles no confirman que todos los servicios de Banamex presenten una interrupción.

Hasta el momento, los usuarios han recurrido a las redes sociales para conocer si se trata de una falla generalizada y cuándo podría quedar restablecido el servicio.

Mientras persistan las intermitencias, los clientes pueden consultar los canales oficiales de Banamex para conocer posibles avisos sobre la operación de la aplicación y evitar realizar múltiples intentos consecutivos si las operaciones no se completan.