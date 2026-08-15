Sociedad

Banamex Falla Hoy 15 de Agosto: Usuarios Reportan Problemas en la App

Los problemas se presentan en un momento de alta demanda para los servicios bancarios, debido a que es quincena y miles de usuarios realizan consultas

Foto: cuartoscuroFoto: cuartoscuro
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