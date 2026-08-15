Sociedad

Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 15 de Agosto del 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Cruces Internacionales de ChihuahuaCruces Internacionales de Chihuahua. Foto: N+

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