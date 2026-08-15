Internacional

Suman 294 Muertos y 320 Desaparecidos por Terremoto en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elevó a 3 mil 935 los heridos y cifró en 353 las personas rescatadas.

Sube número de muertos en ColombiaFoto: Reuters
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