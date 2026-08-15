Seguridad

Antonio 'N', Secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Cae en Puebla por Abuso de Autoridad

Agentes investigadores ejecutaron la orden de aprehensión sobre la autopista Puebla-Atlixco; continuará en prisión preventiva.

Antonio 'N' Secretario de Seguridad Pública.Antonio 'N' detenido por presunto abuso de autoridad. Foto: Ayuntamiento Atlixco

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Detienen a Antonio 'N', Secretario de Seguridad de Atlixco, por presunto abuso de autoridad. La Fiscalía de Puebla busca justicia mientras el Director de Policía asume el cargo.

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