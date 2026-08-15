Antonio 'N', Secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Cae en Puebla por Abuso de Autoridad

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención de Antonio 'N', quien fungía como secretario de Seguridad Pública de Atlixco por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, así como cohecho.

De acuerdo a las autoridades, una vez recabadas las pruebas, se solicitó una orden de aprehensión contra el funcionario, la cual fue liberada por un juez de control con sede en el municipio de Atlixco.

Este 14 de agosto, agentes investigadores adscritos a la Coordinación General de Investigación ejecutaron el mandamiento judicial, logrando la detención del imputado.

De acuerdo a la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, informó que las corporaciones de seguridad recibieron una llamada de auxilio por un presunto asalto, por lo que se desplegó un operativo de seguridad que desencadenó una persecución que culminó con la detención; no obstante, no se les brindó más detalles al momento.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) emitió una ficha en donde dio a conocer que el aseguramiento se concretó a las 16:40 horas, a la altura de la colonia ExHacienda San Agustín sobre la autopista Puebla-Atlixco (Vía Atlixcáyotl), entre la Siglo XXI y el Boulevard Doctor y General Rafael Moreno Valle.

Antonio 'N' fue puesto a disposición del juez local en la Casa de Justicia Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso del secretario de Seguridad Pública regional.

En tanto, el imputado pidió que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de audiencia fue fijada para el 19 de agosto de 2026.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) formuló imputación contra Antonio N., por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, así como cohecho. #FiscalíaInforma https://t.co/w18Jq5w3TJ pic.twitter.com/9MINERvvhs — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 15, 2026

Las autoridades judiciales impusieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Antonio 'N' por lo que deberá permanecer recluido durante el tiempo que dure este procedimiento.

La alcaldesa de Atlixco mencionó también que, tras la detención del Secretario de Seguridad Pública, el Director de la Corporación Policiaca tomará la función del hoy funcionario detenido; además, aseguró que la seguridad del municipio no se verá afectada.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla recalcó que mantendrá el seguimiento del caso para fortalecer la investigación y procurar justicia conforme a derecho.

Con información de N+

MCS