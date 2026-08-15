Serán Suspendidas en Horas: Hoy Vence Registro de Estas Líneas Telefónicas

Este sábado 15 de agosto 2026 terminó la prórroga para hacer el registro de celulares y en alrededor de 72 horas serán suspendidas las líneas telefónicas en México, aunque este proceso no será para todas, pues la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer un calendario y empezará con algunos números.

Previamente, aquí te compartimos el link en donde puedes vincular tu línea según la compañía a la que perteneces, ya sea Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Unefon o alguna otra.

A quienes les van a suspender su línea telefónica a partir de este 15 de agosto 2026 son todos los usuarios de telefonía móvil cuyo número de celular termine con el dígito "0".

En caso de que tu línea telefónica termine con otro número, no pasa nada si no registras tu celular aún, pues todavía tienes tiempo de realizar la vinculación.

Estas son las fechas límites para cada terminación:

Número celular finaliza en 1: 31 de agosto 2026.

Línea termina en 2: 15 de septiembre 2026.

Último número del celular 3: 15 de septiembre 2026.

Línea termina en 4: 15 de octubre 2026.

Línea finaliza en 5: 31 de octubre 2026.

Línea celular termina en 6: 15 de noviembre 2026.

Línea telefónica termina en 7: 30 de noviembre 2026.

Número de celular termina en 8: 15 de diciembre 2026.

Línea termina en 9: 31 de diciembre 2026.

Si la línea ya fue suspendida por no haber realizado la vinculación a tiempo, todavía existe la posibilidad de recuperar el servicio.

La CRT señala que basta con realizar la vinculación del número con la compañía telefónica correspondiente. Una vez completado el trámite, el servicio se reactivará de inmediato.