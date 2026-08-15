Sociedad

Serán Suspendidas en Horas: Hoy Vence Registro de Estas Líneas Telefónicas

Conoce qué líneas telefónicas serán suspendidas hoy, 15 de agosto 2026, de acuerdo con el calendario de la CRT.

Suspensión de líneas telefónicas comienza hoy sábado 15 de agostoLa suspensión de líneas telefónicas comienza este sábado 15 de agosto. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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