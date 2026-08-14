Cubren con Propaganda Política Rostros de Mujeres Desaparecidas en Ciudad Juárez

La mañana de este viernes 14 de agosto, madres de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez se manifestaron en la barda posterior de la Secundaria Federal #3, ubicada sobre el Viaducto Mártires de 1968 2 de Octubre No Se Olvida, donde durante más de 10 años permaneció un mural con los rostros de sus hijas.

Falta de Respeto a la Memoria de sus Hijas

Sin embargo, en esta ocasión, las madres se encontraron con que los rostros de las jóvenes desaparecidas fueron cubiertos con propaganda política.

Ante esta situación, señalaron como desafortunado que no se haya tenido la atención de comunicarse con ellas, pues consideran que quienes colocaron la propaganda desconocen el trabajo que realizan las madres para mantener estos murales en memoria de sus hijas.

"Ni siquiera tuvieron la atención de hablar con las madres, de pedir una opinión. Ellos vinieron y lo pusieron porque ellos quisieron, con esa insensibilidad y esa falta de respeto”, expresó la madre de Idaly Juache Laguna.

Exigen que los Rostros Vuelvan al Mural

Como parte de las exigencias realizadas durante la manifestación, las madres pidieron justicia para sus hijas y que los rostros de las jóvenes vuelvan a ser colocados en el mural, al considerar que esta acción minimiza su memoria.

Explicaron que acudieron al plantel educativo para solicitar autorización, debido a que dos de las jóvenes estudiaron en esa escuela, por lo que contaban con el permiso para realizar el mural.

"La exigencia que nosotros hacemos es que se vuelvan a poner los rostros como estaban. Nosotros vinimos a pedir permiso a la escuela y nos dieron permiso, ¿cómo para que vengan como si nada y las quieran borrar?”, señaló la madre de María Guadalupe Montes.

En el sitio, las madres mostraron cartulinas con imágenes del mural para evidenciar cómo fue pintado originalmente y cómo luce actualmente, luego de que los rostros de sus hijas fueran cubiertos por nombres de aspirantes políticos.