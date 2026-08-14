Sociedad

Cubren con Propaganda Política Rostros de Mujeres Desaparecidas en Ciudad Juárez

Madres de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio se manifestaron luego de que propaganda política cubriera un mural con los rostros de sus hijas, tras más de 10 años.

Exigen que los rostros de las jóvenes vuelvan al muralExigen que los rostros de las jóvenes vuelvan al mural. Foto: N+

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Madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez protestan: un mural en memoria de sus hijas fue cubierto por propaganda política sin su consentimiento. Piden justicia y respeto.

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